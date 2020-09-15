Врач и телеведущий Александр Мясников выразил сомнения в эффективности повторного карантина из-за коронавируса. Он высказался о вводе подобных мер в Израиле.

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— Смотрю новости. Израиль. Полицейские ловят коронавирус, — сообщил медик в Telegram-канале.

По его словам, в стране снова ввели «средневековые меры» — всеобщий повторный карантин.

В Израиле власти одобрили возобновление изоляции на территории страны из-за распространения коронавируса. Карантин повторно введут с 18 сентября на три недели. Гостиницы, школы и торговые центры снова закроют.

Ранее Мясников выразил уверенность, что нового карантина из-за коронавируса в России не будет. По его словам, подобные меры возможны только в форс-мажорных обстоятельствах.

— Это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия, — писал он в Telegram-канале.

Распространение слухов о карантине Мясников назвал паническими настроениями и сослался на заявления официальных лиц, которые заверяют, что такие меры применять не планируют.

Мясников уже отмечал, что в ситуации помочь могла бы всеобщая вакцинация. По его мнению, мир охвачен психозом, из-за которого до сих пор закрыты многие заведения, а экономики государств терпят колоссальные убытки.

По оценке медика, инфекцию в России уже перенесли 20 миллионов человек. Подсчет сделан на основе информации об иммунитете к COVID-19 у россиян.