Уровень заболеваемости коронавирусом среди украинских медиков снижается, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Ранее он сообщал, что на Украине за время пандемии заразились коронавирусом 7148 медиков.

«Если мы посмотрим, что у нас происходило в апреле, то уровень заболеваемости максимальный, который у нас был среди медработников относительно всех людей, которые заболели, доходил до 21%. То есть из 100 заболевших в Украине 21 был медработником… На сегодняшний день этот показатель составляет до 7-8%, он постоянно снижается», — сказал Степанов.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 51 224 случая инфицирования COVID-19, скончались 1327 человек, выздоровели 23 784 пациента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.