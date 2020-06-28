Медики самопровозглашенной Луганской народной республики не выявили случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа среди участников парада Победы в Луганске, заявил главный санитарный врач министерства здравоохранения ЛНР Дмитрий Докашенко.

В конце апреля из-за угрозы коронавируса глава ЛНР Леонид Пасечник перенес военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад и праздничные мероприятия прошли 24 июня.

«Министерством здравоохранения Луганской народной республики проведено повторное тестирование участников парада. Случаев заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено», — говорится в заявлении Докашенко, опубликованном на сайте министерства.