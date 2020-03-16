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Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть один ребёнок, у него легкие симптомы заболевания, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По данным федерального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в Москве подтверждено еще 20 случаев коронавирусной инфекции, всего в столице выявлены 53 случая.

«Большинство пациентов вернулись из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии, что ранее заболевший. Еще три пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов. Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. Среди заболевших — один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице им. Башляевой», — сообщили в штабе.

Отмечается, что в настоящий момент установлен полный круг близких контактов заболевших. Три человека уже получают помощь в больнице в Коммунарке. Семь человек остались на домашнем карантине, один находится в обсервационном центре. Часть пассажиров рейсов уже находятся под медицинским наблюдением.

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:

Рейс SU 2415 12.03.2020 Милан — Москва

Рейс В3 832 02.03.2020 Жирона — Москва

Рейс S7 3586 07.03.2020 Верона — Москва

Рейс SU 2487 08.03.2020 Цюрих — Москва

Рейс W6 2489 04.03.2020 Будапешт — Москва

Рейс SU 2383 11.03.2020 Женева — Москва

Рейс SU 2629 04.03.2020 Брюссель — Москва

Рейс AF 1044 04.03.2020 Париж — Москва

Рейс SU 2381 09.03.2020 Женева — Москва

Рейс FV 5876 26.02.2020 Таиланд — Москва

«Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра», — напомнили в штабе.

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