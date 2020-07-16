Власти Великобритании заявили, что Россия якобы пыталась украсть данные по разработке вакцины от коронавируса. Аналогичное заявление сделали спецслужбы Канады и США.

Все они считают, что хакерская группа атаковала несколько иностранных организаций, занимающихся разработкой препаратов.

Отмечается, что хакеры якобы пытались получить доступ к компьютерным системам разработчиков вакцины. Причем, многие из добытых данных не несли ценности с точки зрения разведки.

В Британии предположили, что хакерская группировка, вероятно, хранит похищенные данные, чтобы воспользоваться ими позднее или, если они станут значимыми.