По прогнозам ООН, уже к концу нынешнего года более 130 миллионов человек столкнутся с голодом, однако в развитых странах гораздо более серьезную угрозу представляет ожирение. Пандемия коронавируса привела к обеднению людей во всем мире, они ищут способы сэкономить на еде.

женщина

Как объясняют эксперты, за время пандемии коронавируса люди по всему миру лишались доходов, были вынуждены экономить и выбирать вредные продукты. Уже сейчас количество людей с лишним весом превосходит число голодающих в разы, особенно это заметно по развитым странам.

Например, две трети британцев страдают от лишнего веса, и каждая седьмая смерть в стране вызвана нездоровым питанием.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует ввести ограничения на продажу нездоровой пищи в стране, а также ограничить рекламу фастфуда в Сети и на телевидении.

Известно, что люди с лишним весом более склонны к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и раку. Это группа риска и при заболевании коронавирусом, как неоднократно отмечалось.

Три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание, что создает предпосылки для появления лишнего веса, подсчитали в ООН. Это сродни новой пандемии, предупредили эксперты.

В России ожирение приобретает масштабы пандемии — более половины граждан старше 30 лет имеют избыточную массу тела, у 26% — ожирение. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ.

— Глобальные вызовы со стороны питания, буквально пандемия, — это ожирение, — цитирует пресс-служба министерства главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна.