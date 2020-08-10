Исследователи провели рандомизированное испытание на пациентах с некардиоэмболическим ишемическим инсультом легкой или средней тяжести и ТИА, которым не проводились тромболизис или тромбэктомия

Комбинация тикагрелор-аспирин ассоциирована со снижением риска повторого инсульта или смерти в течение 30 дней после острого некардиоэмболического ишемического инсульта легкой или средней тяжести и транзиторной ишемической атаки (ТИА). Результаты работы опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Исследователи провели рандомизированное испытание на пациентах с некардиоэмболическим ишемическим инсультом легкой или средней тяжести и ТИА, которым не проводились тромболизис или тромбэктомия. В течение 24 ч после начала симптомов, пациенты были распределены по группам в соотношении 1:1 и в течение 30 дней принимали либо тикагрелор + аспирин (5523 пациента), либо плацебо + аспирин (5493 пациента).

Первичные исходы оценивались по вероятности повторного инсульта или смерти в течение 30 дней. В группах тикагрелор-аспирин и плацебо-аспирин эти исходы наблюдались в 5,5 и в 6,6% случаев, соответственно (отношение рисков 0,83). Ишемический инсульт встречался в 5,0 и 6,3% соответственно (отношение рисков 0,79). Не наблюдалось никаких значительных различий в частоте инвалидности. Тяжелое кровотечение произошло у 0,5 и 0,1% пациентов в группах тикагрелор-аспирин и аспирин, соответственно.

В исследование не были включены пациенты с тяжелой степенью инсульта (По шкале оценки инсульта от National Institutes of Health >5), с кардиоэмболическим инсультом или те, кто начал терапию позже 24 ч после начала симптомов.

Некоторые авторы указали конфликт интересов с фармацевтическими компаниями, в том числе AstraZeneca, производителя тикагрелора и компании, финансирующей исследование.