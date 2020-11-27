Журналист Алексей Пивоваров написал в Twitter, что заразился коронавирусом. Два месяца назад он привился от инфекции российским препаратом «Спутник V».

Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом pic.twitter.com/a8PD2OOC38 — Алексей Пивоваров (@pivo_varov) November 27, 2020

Пивоваров подчеркнул, что о его положительном тесте уже «многие знают», поэтому о решился на публичное заявление.

«Я заболел коронавирусом», — написал журналист (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Он подчеркнул, что с 23 ноября перешел на самоизоляцию, тем не менее не прекратил участие в съемках для YouTube-канала «Редакция». Подготовкой новых программ, по его словам, занимается «надежная команда, которая научилась работать» без его «личного присутствия». Новостной дайджест, который выходит каждую неделю, Пивоваров будет записывать в домашней студии.

«И да, два месяца назад я делал прививку от ковида», — напомнил он.

Журналист предположил, что на его примере теперь можно утверждать, что российская вакцина — это «плацебо». С другой стороны, в его случае «Спутник» мог просто не сработать, добавил он. В любом случае Пивоваров уже «подал заявку в Клуб переболевших». По его словам, в настоящее время он чувствует себя «терпимо».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Евгений Петросян заразился коронавирусом. 75-летний юморист почувствовал недомогание в своей квартире в Москве, вызвал бригаду скорой помощи, и та госпитализировала его с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Состояние Петросяна было названо удовлетворительным.