Мужчина, который спустился на пути московского метро под прибывающий поезд, получил пять суток административного ареста. Об этом в среду, 15 января, рассказала глава пресс-службы столичного управления МВД Екатерина Гузь.

Инцидент произошел 8 января на станции «Боровицкая» (Серпуховско-Тимирязевская линия). Нарушитель был пьян. Машинист успел затормозить и не сбил его, передает ТАСС.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП России «Нарушение требований в области транспортной безопасности», пишет «Газета.Ру».

27 декабря на станции «Шаболовская» пенсионер 1946 года рождения получил ножевое ранение. На следующий день полиция задержала выходца из ближнего зарубежья, подозреваемого в преступлении. По версии следствия, всё началось с «конфликта по малозначительному поводу».