В результате снижения эпидемиологических рисков потребление медицинских масок в России значительно снизилось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«На сегодняшний день мы вышли на объём производства в 12 млн масок. К счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит», — заявил Мантуров.

В то же время для предприятий, которые «раскрутили» своё производство, это создаст отдельные трудности.

«Это дополнительный вызов, с которым нужно совместно справляться», — подчеркнул он.