Все новости на карте

Заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится», — сказал он «Интерфаксу».

По словам Брико, «динамика распространения этого вируса не свидетельствует о резком увеличении числа больных». Он отмечает, что увеличение числа заболевших «не идет в геометрической прогрессии и даже не в пять или в десять раз».

Эпидемиолог также напомнил, что более 80% заразившихся коронавирусом имеют легкие формы заболевания.

Как сообщал «Рамблер», вспышка заболевания коронавирусом началась в Китае в декабре 2019 года. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. На данный момент число заболевших по всему миру превысило 532 тысячи человек, выздоровевших — 122 тысячи человек, умерших — 24 тысячи человек. В России зафиксировано 1036 случаев заболевания коронавирусом, за сутки прирост заболевших составил 196 человек. Три человека скончались.

Видео дня. Грудь и губы: как уродуют девушек в России