Постепенное открытие границ России для иностранных путешественников начнется в марте — апреле 2021 года. Это в интервью RT спрогнозировала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, темпы роста объемов въездного туризма пока ограничены сложной эпидемиологической обстановкой в мире. В случае открытия границ в этот период восстановление отрасли от последствий пандемии заметно ускорится.

Ломидзе напомнила, что с января 2021 года граждане 52 государств получат возможность посетить Россию по электронной визе. В список вошли ключевые «поставщики» туристов на российские курорты — Китай и страны Европы.

Где отметить Новый год, если не откроют границы

Рассуждая об открытии границ с другими странами в зимний период, глава АТОР пояснила, что для принятия решения необходимо отталкиваться от принципа взаимности и уровня заболеваемости COVID-19.

«Мы надеемся, что в случае стабилизации эпидемиологической обстановки [Доминикана] появится в списке государств, разрешенных для въезда россиян, уже этой зимой. При этом, как свидетельствуют опросы, граждане очень ждут открытия курортов в Юго-Восточной Азии, но там перспектива пока еще не так однозначна», — отметила Ломидзе.

Ранее в октябре вице-президент АТОР Дмитрий Горин заявил, что открытие России для туристов из других стран ожидается в 2021 году. Он пояснил, что из-за пандемии коронавируса и изменения обстановки можно пересчитать по пальцам страны, из которых можно путешествовать в Россию. Восстановление туристической отрасли ожидается с весенне-летнего сезона 2021 года.

Россия полностью закрыла границы в связи с распространением COVID-19 в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Международное авиасообщение восстановили с 1 августа. Первыми странами, открытыми для россиян, стали Турция, Великобритания и Танзания.