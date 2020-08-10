Около пяти миллионов граждан России могут побывать на заграничных курортах в ходе туристического сезона 2020 года. Об этом, как сообщает RNS, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

1 августа, как сообщал «Рамблер», власти России начали возобновлять международное авиасообщение, которое приостановили 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Сегодня Ломидзе провела пресс-конференцию. В ходе нее она спрогнозировала, что в ходе туристического сезона 2020 года туристический поток из России на зарубежные курорты может составить около 4,5-5 миллионов человек с определенной погрешностью.

«Очень оптимистичная картина», — отметила исполнительный директор АТОР.

Также она отметила, что после возобновления рейсов в Стамбул спрос на отдых за границей существенно вырос среди туристов, которые планируют отдых самостоятельно. По той же причине несколько оживился спрос отдых в Черногории — туда можно попасть через Стамбул. Кроме того, некоторое оживление наблюдается в спросе на отдых на Мальдивах.