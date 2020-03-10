Рост числа заразившихся коронавирусом продолжится в России в ближайшие полтора-два месяца. Такой прогноз дали эксперты в беседе с «Известиями».

В России зарегистрировано около 20 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день установлена большая часть людей, с которыми контактировали заболевшие. Врачи пытаются с ними связаться, чтобы взять биоматериал для проведения анализа.

Все пассажиры рейсов SU 2417 Милан–Москва (26 февраля) и DP 804 Бергамо–Москва (1 марта), которыми прилетели заболевшие, получили SMS-сообщения с просьбой сдать анализы. Некоторые из них уже обратились к медикам.

«Все только начинается. Ситуация пока стабильная по сравнению со странами Западной Европы», — сказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

В связи с распространением коронавируса в Москве задумали ввести ограничения в отношении массовых мероприятий, сообщил изданию член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич. По его словам, возможно, футбольные матчи будут проводиться без зрителей в целях безопасности.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4012 человека, больше 63 тысяч — излечились.

Видео дня. В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом