Аналитическая служба Рамблера провела новый социологический опрос. Тема касалась допинговых скандалов. Вопрос россиянам был задан следующий: «Вы верите в то, что справедливость восторжествует (те, кто подставлял российских спортсменов, будут наказаны)?».

42% опрошенных в это не верят.

«Те, кто подставлял и подставляет, имеют огромную силу и защиту», — подчеркнули они.

29% проголосовавших не верят в справедливость в принципе.

«А она вообще существует?», — прокомментировали участники.

25% респондентов все-таки верят в то, что справедливость рано или поздно восторжествуют, ведь, по их словам, уже очень много спортсменов пострадали от разного рода провокаций.

«Не может же этот беспредел продолжаться бесконечно», — ответили они.

А 4% россиян признались в то, что их эта тема не интересует.

Всего в опросе приняли участие 5460 человек.

Подписи бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями в деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой скопированы из другого источника. Об этом со ссылкой на компанию Group-IB сообщает ТАСС.

По данным компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, исследовав документы, специалисты выяснили, что на них присутствуют полностью идентичные изображения с подписью. Аналогичные выводы сделали эксперты-подчерковеды Великобритании.

«Эти изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму — уникальный идентификатор файла. Оба изображения с подписью отчуждаемы, то есть могут быть скопированы и извлечены из файлов», — рассказал заместитель руководителя лаборатории Group-IB Сергей Никитин.

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