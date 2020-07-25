class=»article__block» data-type=»banner» data-position=»desktop»>

Дипломат подчеркивает, что следует объединиться, «чтобы дать достойный отпор провокациям».

«<…> Но при этом не опускаться на уровень уличных драк. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля», – добавил Бюльбюль-оглы.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе идетс 12 июля в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. В министерстве обороны Азербайджана отмечали, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. В свою очередь в Минобороны Армении говорят о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуацию в Карабахе по-прежнему можно назвать относительно спокойной.

По данным Баку, жертвами конфликта на границе стали 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона объявила о гибели пяти военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Некоторые государства и международные организации выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин впервые оценил проблемы между Арменией и Азербайджаном.

В отпуск с кешбэком. Как получить у государства деньги на отдых? Инструкция – в нашем Телеграм-канале.