Своевременность доставки товаров играет большую роль в организации успешного бизнеса. Компания MARLIN быстро и качественно доставит товар в любую точку мира. Мы отвечаем за сохранность грузов, отслеживаем их перемещение, следим за выполнением сроков доставки.

Схема доставки экспортных и импортных товаров

В первую очередь изучают специфику груза и рассчитывают площадь загрузки его в контейнер. Для этого выбирают подходящий вид упаковки и способ погрузки. Далее подбирают подходящий под размеры груза контейнер и занимаются оформлением документов и страхованием грузов, подробнее на главной странице Marline. Вся ответственность на отправку ложится на менеджера:

Он лично курирует каждую партию товара; отвечает за оформление документов; проверяет соответствие количества груза по накладной; помогает заказчику быстрее собрать заказ.

Способы транспортировки грузов

Товары отправляются несколькими способами:

Автомобильным транспортом; на железнодорожном транспорте; на морских судах.

Железнодорожные перевозки

При транспортировке грузов по железной дороге менеджер старается выбрать оптимальный маршрут и наиболее подходящий состав. Он так же анализирует линейку цен и выбирает самый низкий тариф. Товар отправляется со склада в порт на специальном транспорте. За его перемещением ведётся наблюдение. Все непредвиденные ситуации на пути следования груза будут устранены. В обязанности менеджеров компании входит:

страхование грузов; своевременное оформление таможенных документов; выбор самого короткого маршрута; отслеживание перемещения груза на всём пути его следования; своевременное проведение разгрузочно-погрузочных работ.

Автомобильные перевозки

Перевозки грузов автомобильным транспортом оптимальны на небольшие расстояния. Это наиболее экономный способ транспортировки. Все транспортные перевозки в пределах 5000 километров лучше всего производить на автомашине. За несколько суток товар будет доставлен к месту назначения. Машина проедет по любой местности, в самые глухие и отдалённые её уголки. Особенно удобно перевозить фрукты и овощи автомобилями. Ведь эти продукты являются скоропортящимися и требуют мобильной доставки.

Морские перевозки

Этот способ перемещения грузов выгоден при перемещении крупных партий товаров. Весь груз размещается в контейнерах, опечатывается и хранится там до прибытия в порт. Контейнеры ставят на палубе корабля в несколько рядов. Пломба на контейнере защитит его содержимое от повреждений и хищений. При таком способе транспортировки требуется упрощённый пакет документов.

За их правильное оформление, размещение в контейнере груза, его сохранность отвечает персональный менеджер компании. Он следит за выполнением сроков отправки контейнера, своевременной его погрузкой и разгрузкой. Морем нельзя перевозить скоропортящиеся продукты, а так же хрупкие товары и грузы, имеющие сжатые сроки доставки.