Своевременность доставки товаров играет большую роль в организации успешного бизнеса. Компания MARLIN быстро и качественно доставит товар в любую точку мира. Мы отвечаем за сохранность грузов, отслеживаем их перемещение, следим за выполнением сроков доставки.
Схема доставки экспортных и импортных товаров
В первую очередь изучают специфику груза и рассчитывают площадь загрузки его в контейнер. Для этого выбирают подходящий вид упаковки и способ погрузки. Далее подбирают подходящий под размеры груза контейнер и занимаются оформлением документов и страхованием грузов, подробнее на главной странице Marline. Вся ответственность на отправку ложится на менеджера:
- Он лично курирует каждую партию товара;
- отвечает за оформление документов;
- проверяет соответствие количества груза по накладной;
- помогает заказчику быстрее собрать заказ.
Способы транспортировки грузов
Товары отправляются несколькими способами:
- Автомобильным транспортом;
- на железнодорожном транспорте;
- на морских судах.
Железнодорожные перевозки
При транспортировке грузов по железной дороге менеджер старается выбрать оптимальный маршрут и наиболее подходящий состав. Он так же анализирует линейку цен и выбирает самый низкий тариф. Товар отправляется со склада в порт на специальном транспорте. За его перемещением ведётся наблюдение. Все непредвиденные ситуации на пути следования груза будут устранены. В обязанности менеджеров компании входит:
- страхование грузов;
- своевременное оформление таможенных документов;
- выбор самого короткого маршрута;
- отслеживание перемещения груза на всём пути его следования;
- своевременное проведение разгрузочно-погрузочных работ.
Автомобильные перевозки
Перевозки грузов автомобильным транспортом оптимальны на небольшие расстояния. Это наиболее экономный способ транспортировки. Все транспортные перевозки в пределах 5000 километров лучше всего производить на автомашине. За несколько суток товар будет доставлен к месту назначения. Машина проедет по любой местности, в самые глухие и отдалённые её уголки. Особенно удобно перевозить фрукты и овощи автомобилями. Ведь эти продукты являются скоропортящимися и требуют мобильной доставки.
Морские перевозки
Этот способ перемещения грузов выгоден при перемещении крупных партий товаров. Весь груз размещается в контейнерах, опечатывается и хранится там до прибытия в порт. Контейнеры ставят на палубе корабля в несколько рядов. Пломба на контейнере защитит его содержимое от повреждений и хищений. При таком способе транспортировки требуется упрощённый пакет документов.
За их правильное оформление, размещение в контейнере груза, его сохранность отвечает персональный менеджер компании. Он следит за выполнением сроков отправки контейнера, своевременной его погрузкой и разгрузкой. Морем нельзя перевозить скоропортящиеся продукты, а так же хрупкие товары и грузы, имеющие сжатые сроки доставки.