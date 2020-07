Новый штамм, который называется G4 EA H1N1, пока еще не продемонстрировал способность быстро распространяться среди людей

Команда ученых из Китая и США обнаружила доказательства существования нового штамма вируса свиного гриппа. По этим данным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована работа, в которой описывается распространение среди свиней и находившихся вблизи с ними людей на территории Китая.

Медиа-ресурсы во всем мире начали активно публиковать информацию о том, что новый штамм свиного гриппа способен вызвать пандемию гриппа, хотя мир еще не оклемался от текущей пандемии коронавируса. Подобные заявления несколько преувеличивают актуальные данные. По словам авторов работы, новый штамм, который называется G4 EA H1N1, пока еще не продемонстрировал способность быстро распространяться среди людей – а это является наиболее важным свойством вируса в контексте пандемии.

Проведенная работа является частью крупной китайской инициативы, согласно которой медработники регулярно тестируют домашних свиней на вирусы с надеждой на то, что они смогут как можно раньше "отловить" вирус, способный распространяться среди людей. В опубликованной работе охватывается период с 2011 до 2018 года. За это время было обнаружено 179 штаммов вируса свиного гриппа, большинство из которых относились к G4 – наиболее распространенной группе вирусов и на настоящий момент.

Также было обнаружено, что ДНК вируса G4 включает в себя нуклеотидные последовательности вируса H1N1 из 2009 года, когда произошла крупная пандемия. Было выявлено 2 человека с активной инфекцией и 10% контактировавших с свиньями людей имели антитела к вирусу G4. Существуют некоторые опасения, что данный вирус продолжит эволюционировать и в конечном счете получит способность быстрого распространения среди людей, что чревато серьезными последствиями для общественного здравоохранения.

Авторы работы считают, что данный вирус обладает определенным потенциалом угрозы, по поводу чего должны быть предприняты упреждающие меры. Первый шаг таких мер уже начался в Китае – ученые активно мониторируют эволюцию вируса. Вторым шагом должна стать разработка вакцины еще до того момента, когда она понадобится в производственных масштабах.