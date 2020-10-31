Эксперты отмечают, что большинство людей так или иначе заразятся новой коронавирусной инфекцией. Кто-то перенесет ее без симптомов или в легкой форме, но не всем так везет. Однако есть способ, который поможет организму легче справиться с ковидом.

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Об это рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, следует подготовить должным образом организм, чтобы он смог сопротивляться. Дело в том, отмечает эксперт, что человеческий иммунитет имеет свойство «засыпать», и чтобы этого не допускать, нужно соблюдать всего три условия.

Речь идет о полноценном питании, витаминизации и получении микроэлементов в нужном количестве. По словам специалиста, три этих фактора дают возможность иммунной системе сопротивляться вирусам.

Ученые уже отмечали, что недостаток витамина D наблюдается у большинства зараженных. Таким образом, если мы будем составлять рацион питания таким образом, чтобы в нем присутствовали все необходимые вещества, иммунитет станет сильнее.

Что касается витамина D, то есть продукт-рекордсмен по его содержанию: печень трески. Полезно ежедневное пребывание на солнце хотя бы в течение 10-15 минут: витамин D образуется под воздействием солнечных лучей.

Медики предостерегают от бездумного употребления пищевых добавок и витаминных комплексов: иногда переизбыток витаминов намного опаснее, чем их недостаток.