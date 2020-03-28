СПОРТ

Спортзал на крыше и медоборудование в цехах «Формулы-1»: мир спорта против пандемии

21:24 28/03/2020

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Министерство спорта России приняло решение с воскресенья, 29 марта, закрыть все тренировочные базы из-за угрозы распространения коронавируса. А ведь не секрет: чтобы стать успешным спортсменом необходимо постоянно тренироваться. О том, как поддерживают форму звезды спорта, – в материалах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Карантин – не повод для отдыха. Один из самых богатых спортсменов мира Криштиану Роналду использует свободное от футбола время для регулярных тренировок и чередует их с огромными финансовыми тратами, передает Дмитрий Калугин. Первое, что сделал пятикратный обладатель «Золотого мяча», – приобрел пять аппаратов искусственной вентиляции легких для своего родного острова Мадейра. Кстати, сам Роналду в эти дни находится на карантине и именно в Португалии. Но и на себя Криштиану не забывает тратить колоссальные деньги. 9,5 млн евро Роналду выложил за новую автомодель в свой гараж. Это Bugatti с двигателем мощностью в 1600 лошадиных сил. Для эксклюзивного спортсмена – эксклюзивная машина. Таких было выпущено всего 10 штук в мире. За руль своего автомобиля Роналду сможет сесть в следующем году.

Помогают лечить больных коронавирусом и команды «Формулы-1», сообщает Роман Бирюков. Инженеры, механики заняты производством аппаратов искусственной вентиляции легких. Проект носит символическое название Pitlane. С просьбой к руководителям «Формулы» обратился парламент Великобритании. На призыв мгновенно откликнулись пять команд, чьи концерны базируются на территории королевства. Там сейчас не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, таких медицинских агрегатов в стране менее 10 тысяч. Власти хотят утроить это количество. Так что на заводах, где создают болиды, вовсю кипит работа. Инженеры и технический персонал вытачивают детали, а также совершенствуют технологию сборки старых моделей аппаратов ИВЛ. Напомним, из-за пандемии были отменены два этапа «Формулы-1» – в Монако и Австралии. Еще пять гонок перенесены на неопределенный срок.

В Ираке, как и в России и многих других странах, власти на время пандемии закрыли фитнес-клубы, так что спортсмены поддерживают себя в форме кто как может, передает Александр Бриус. Два друга-тяжелоатлета превратили крышу многоквартирного дома в импровизированную тренировочную площадку. Они вынесли часть оборудования из зала и установили у себя. Да, теперь они тренируются на свежем воздухе, говорят, что компании друзей, конечно, не хватает, но чем богаты в это непростое время. Главное, чтобы дождь не пошел, а то вдруг штанга выскользнет.



