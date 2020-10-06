Олимпийский комитет России (ОКР) поставил перед национальной сборной задачу занять первые места на Олимпийских играх 2028 и 2030 годов. Эту задачу в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта озвучил глава ОКР Станислав Поздняков.

Исполком ОКР велел спортивным федерациям разработать концепцию для выполнения этой амбициозной задачи.

«Исполком ОКР счел возможным предложить федерациям подумать о возможных подходах повышения эффективности нашей общей работы», — цитирует Позднякова «Интерфакс». — Считаю такое предложение своевременным, учитывая, что одним из целевых направлений реализации Стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года является завоевание первого места в неофициальном командном зачете в Олимпийских играх 2028 и 2030 годах».

Летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе, страна-хозяйка зимних Игр-2030 еще не определена.

Напомним, что сборная России выиграла медальный зачет на домашней зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, но после допингового скандала и аннулирования ряда результатов лишилась этой победы. Россию обвинили в разработке государственной допинговой системы, призванной обеспечить победу на домашних Играх. Существование оной системы власти РФ категорически отрицают.

Страну ждут беспрецедентные санкции, вводимые Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Если суд в Лозанне примет сторону WADA, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна — принимать крупные международные турниры.

Путин велел спортсменам «не ныть, а просто быть на голову сильнее»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания, которое прошло в формате видеоконференции, призвал делать все для защиты интересов отечественных спортсменов.

Глава государства отметил, что время от времени их неспортивными методами отталкивают от заслуженных рубежей.

«Но что делать? Вы давно занимаетесь организацией спорта и знаете, как в этом случае говорят тренеры: играем на чужом поле. Чтобы выигрывать, нужно не ныть, а просто быть на голову сильнее наших соперников», — цитирует Путина РИА «Новости».

При этом, подчеркнул президент, нужно эффективно работать в правовом поле, защищая спортсменов.