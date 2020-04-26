СПОРТ

Спортсмен из Кыргызстана устроил благотворительный забег у себя дома

21:20 25/04/2020

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125 километров, не выходя из дома. Абсолютный чемпион Кыргызстана по триатлону Айваз Оморканов сегодня устроил благотворительный марафон в прямом эфире соцсетей. К нему присоединились многие знаменитые спортсмены и жители нескольких стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Майя Смехова.

26 километров на беговой дорожке и 90 километров на велотренажере. Более пяти часов в движении, не выходя из дома. Марафон в режиме карантина устроил абсолютный чемпион Кыргызстана по Триатлону Айваз Оморканов. В прямом эфире спортсмен связывался с мировыми знаменитостями. Успел побеседовать с Николаем Валуевым, Костей Цзю, Орзубеком Назаровым, Валентиной Шевченко и Владиславом Третьяком. Не только спорт, но и благотворительность. В пути Айваз объявил сбор средств. Зрители и участники эфира могли перечислить деньги на специально созданный счет. Получилась приличная сумма.

«Нам удалось собрать более полумиллиона сомов и мы собираемся их потратить на помощь нашим врачам из инфекционной больницы, которые сейчас находятся на передовой. Их около 150. Мы уже ведем переговоры с директором и будем думать, как рационально потратить эти средства», – рассказал чемпион Кыргызстана по триатлону Айваз Оморканов.

Преодолеть 125-километровую дистанцию для Айваза было не трудно. Мастер спорта по триатлону пока единственный из Кыргызстана, кого отобрали для участия в мировом чемпионате «Айронмэн». А там придется проплыть, пробежать и проехать в два раза больше.





Майя Смехова