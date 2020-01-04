СПОРТ

Спортплощадка вместо застолья: варианты продолжения праздника

13:19 04/01/2020

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Новогодние праздники в самом разгаре, и пора отдохнуть от обильных застолий и заняться спортом. Тем более, что зимних активных развлечений великое множество, считает корреспондент телеканал «МИР 24» Павел Полищук.

Самая популярная зимняя игра на территории бывшего Советского Союза – это, конечно, хоккей. Но кататься на коньках дано не каждому. В этом случае добро пожаловать на брумбол. Переобуваться не нужно. Вместо шайбы любой мячик, а вместо клюшек обычные метлы. Обозначил ворота и гоняй по льду. Красота: и весело, и интересно, и площадка всегда чистая! Но об осторожности забывать никак нельзя: лед, как говорится, скользкий.

Кто в детстве не любил кататься на санках? Некоторые и вовсе занимаются этим всю жизнь, участвуют в чемпионатах, олимпиадах. Съезжать с гор можно ведь не только на санях. Например, есть такие любители гребного спорта, которые и не думают зимой убирать свою байдарку в чулан. Промчаться по снежному склону на лодке – это так здорово!

Нет байдарки – не беда. Для катания с гор подойдет что угодно. Например, лопата для расчистки снега. Сел на нее, да поехал. Только управлять таким транспортным средством совсем не просто. Но ведь в этом и интерес! Никогда не знаешь, доберешься до финиша или закопаешься где-то на дистанции. Не надо считать, что катание на лопатах – это забава для уставших дворников. Уже 40 лет по этому виду спорта проводятся чемпионаты мира. Так и до Олимпийских игр недалеко.

При выборе зимнего развлечения не стоит забывать и о своих питомцах. Например, собаки всегда готовы побегать по свежему снежку. Так что вполне можно организовать своеобразный тандем и принять участие в настоящих соревнованиях по скиджорингу. Это очень интересно. Кто кого в итоге дотянет до финиша, не так уж и важно.

Если вы хотите получить массу адреналина, то вам в конный скиджоринг. Незабываемые ощущения гарантированы. Чтобы удержаться на лыжах в связке с лошадью, нужны не только смелость и сноровка, но и надежный всадник, который сдержит скакуна, если тот перейдет в галоп. Иначе поездка на лыжах может превратиться в полет.

Через несколько дней праздники закончатся, и настанет грустный момент прощания с новогодней елкой. Но и из этого тоже можно устроить увлекательное соревнование: кто дальше выкинет дерево, тому приз. Причем кидать его можно любым способом. Только потом не стоит оставлять елку на улице. Сдайте ее в специальные пункты приема. Ведь из зеленых красавец можно сделать много полезных вещей.





Павел Полищук