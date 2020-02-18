СПОРТ

Спортивный журналисты России вручили награды лучшим атлетам страны

22:44 18/02/2020

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Спортивные журналисты сегодня вручили награды лучшим атлетам России. Церемония награждения проходит ежегодно уже на протяжении четверти века. В этом году на ней побывал корреспондент «МИР 24» Михаил Пранович. Десять атлетов, одна команда и один тренер. За них голосовали спортивные журналисты со всех уголков страны. За свои успехи сегодня они получили статуэтки в виде лани из чистого серебра.Традиционно награды спортсменам вручают в здании Олимпийского комитета России. И в этом году это особенно символично. Ведь именно от этих атлетов ждут больших побед на следующей Олимпиаде, которая пройдет в Токио уже этим летом.

По объективным причинам забрать премию лично смогли не все. Одни на сборах готовятся к предстоящим стартам, другие – на соревнованиях. Вот и Никите Нагорному награду пришлось получать не только за себя, но и за товарища Артура Далалояна. Взяв в руки сразу две статуэтки, Никита поблагодарил журналистов как за признание, так и за труд. «Безусловно, без журналистов спорт не был бы так интересен. Благодаря вам люди могут получить информацию, которую они, грубо говоря, не получили бы никогда», – отметил трехкратный чемпион мира по гимнастике. Лучшей командой года признали сборную России по пляжному футболу. Поводов тому было немало: «пляжники» брали медали в каждом турнире, в котором участвовали. «Огромное всем спасибо за поддержку, за то, что сумели правильно оценить наш труд. И, конечно, от всей нашей сборной хочется пожелать всем нашим российским спортсменам удачи в 2020-м году на всех важных соревнованиях и прежде всего на Олимпийских играх», – сказал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

Ну а главным тренером года стал Юрий Семин – обладатель Кубка России прошлого года и легенда «Локомотива»! Он привел железнодорожников к трем победам в чемпионате России и шести – в кубке страны. Но на церемонию вручения Семин прийти не смог. Награду за него получил его друг – народный артист России Дмитрий Баринов.



