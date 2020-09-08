Спортивный арбитражный суд (CAS) вновь перенес срок вынесения решения по делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Вердикт теперь ожидается в конце октября — начале ноября.

Бывшие спортсменки оспаривают решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании результатов на Играх в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

Срок рассмотрения дела в CAS неоднократно переносился. В августе было объявлено, что вердикт вынесут в начале сентября.

«К сожалению, мы получили новое уведомление CAS, согласно которому срок для подготовки решений в очередной раз был продлен. Срок продлевается уже в третий раз, — сообщил РИА «Новости» адвокат спортсменок Алексей Панич. — Мы рассчитывали на то, что при всей сложности дел, полугода будет вполне достаточно для подготовки решений. Теперь мы вынуждены ждать еще два месяца, решения следует ожидать в конце октября — начале ноября».

Защитник выразил обеспокоенность увеличением срока изготовления решений, что может использоваться для оказания давления на арбитров.

Российские биатлонистки на домашних Играх стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, а Вилухина также была лишена второго места в спринте.

Обвинения в их адрес основаны на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подлинность подписей которого на ряде представленных в суде документов была поставлена Паничем под сомнение.