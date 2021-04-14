Спортивный инвентарь очень разнообразен. Он включает не только инструменты и снаряды, внимания заслуживает спортивная одежда с определенными символами и номерами.

Наша мастерская предлагает быстрое и качественное исполнение нагрудных номеров. Услуги, предлагаемые здесь, отличаются очень высоким классом исполнения.

При возникновении необходимости изготовления стартового номера для команды любых размеров можно рассчитывать на быстрое исполнение заказа.

Неважно, в каком виде спорта приходится соревноваться. Нагрудный номер можно заказать от 1 штуки для соревнований по атлетике, плаванию, фигурного катания и для других видов спорта. Эксклюзивные спортивные номера для соревнований будут исполнены быстро и точно.

Возможно изготовление номеров с завязками и без них, исполнение маек, манишек и жилеток с номерами. Все они исполняются ярко, четко и аккуратно. Они долго буду видны на одежде для спорта, поскольку для их нанесения применяется краситель высокой стойкости.

Качеством изготовления останутся довольны даже очень требовательные заказчики. Для создания номеров применяется проработанная технология нанесения.

Номера могут наноситься на синтетические или эластичные основы. Все обозначения, нагрудные знаки очень стойкие, прекрасно переносят любые атмосферные воздействия, они могут перенести несколько циклов стирки.

Особенности нанесения номеров

Номера любых размеров, логотипы на шарфы или галстуки исполняются многими методами. Могут использоваться сублимационная печать, шелкография, термопечать. При желании легко заказать дополнительно к номеру печать логотипов, имен членов команды.

Для проведения спортивных состязаний или игр можно использовать нагрудные номера в бюджетном исполнении. Они исполняются на завязках. Возможно заказать номера для детских эстафет. Для взрослых эстафет обеспечена возможность изготовления номеров любых размеров.

Поскольку закрепление номеров производится завязками или резинками, ничто не мешает свободе движений спортсменов. Практикуется индивидуально изготовление номеров.