Известные спортивные комментаторы Александр Ткачев и Александр Хаванов призвали руководство Зала хоккейной славы в Торонто принять в сонм легенд прославленного советского и российского хоккеиста Александра Могильного, незаслуженно обойденного вниманием экспертами самого престижного и закрытого хоккейного клуба планеты.

В своей программе «Шайбоворот» Ткачев и Хаванов обсудили недавнее пополнение пантеона и критерии отбора кандидатов в Зал славы, сойдясь во мнении, что Могильного нужно увековечить «прямо сейчас».

Александр Могильный — один из первых российских легионеров в НХЛ, наряду с Сергеем Федоровым и Павлом Буре ставший символом хоккейной эпохи 90-х годов прошлого века. Он занимает третье место среди российских хоккеистов по числу голов (473) и четвертое место по числу очков (1032) в регулярных чемпионатах НХЛ. Первый отечественный хоккеист, ставший капитаном команды НХЛ.

«НХЛ должна Могильного носить на руках. Это человек, который ради НХЛ убежал из Советского Союза. Он несколько лет реально боялся вернуться в СССР, опасаясь, что дело, которое на него завели, будет с «посадками», если он вернется. Александр ради мечты играть в НХЛ пошел на формальное предательство. И где Александр Могильный, почему его нет в Зале Хоккейной Славы?» — негодует комментатор «Матч ТВ» и экс-скаут сборной России Александр Ткачев.

«Те, кто видел, как играл Могильный, прекрасно понимают, что это за уровень, — подчеркивает Хаванов, успевший поиграть за клубы НХЛ за «Сент-Луис» и «Торонто». — Есть вещи, которым можно научить любого. Говорят же, что даже медведя можно выучить кататься на велосипеде. А есть вещи, которым невозможно научить, потому что они происходят на подсознательном уровне. У Могильного те же самые решения, тот же уровень, что и у Марио Лемье. Есть очень мало вещей в хоккее, которых я не понимаю. Но как эти два человека создавали моменты, я не понимаю».

В пантеон отечественных легенд хоккея, официально признанных таковыми за океаном, сегодня входят Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Сергей Зубов, а также тренер Анатолий Тарасов.