СПОРТ

Спортдайджест: завершение карьеры теннисистки Возняцки и вылет с трассы Тянака

21:34 24/01/2020

Самые интересные спортивные события — в дайджесте обозревателя телеканала «МИР 24» Александра Бриуса.

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки завершила профессиональную карьеру в 29 лет. Для тенниса возраст совсем небольшой. Свой последний матч она проиграла. Прощание получилось эмоциональным. Круг почета под овации зрителей, и слезы на послематчевом интервью. Каролин стала первой датчанкой, которая возглавила мировой рейтинг до нее ни один теннисист из скандинавской страны не забирался так высоко, ни в мужском, ни в женском туре. Каролин выиграла 30 турниров в одиночном разряде, среди которых и победа на Australian Open в 2018-м.

Действующий чемпион мира по ралли улетел в огород. Эстонский гонщик Отт Тянак разбил машину своей новой команды Хендэ и уже во второй день соревнований закончил свое выступление на этапе в Монте-Карло. Отт – признанный мастер виртуозных вылетов с трассы. На этот раз Тянак на скорости в 185 км/ч попал на кочку и потерял контроль над автомобилем. Машина вылетела с дороги и множество раз перевернулась. После жуткой аварии и эстонец, и его штурман госпитализированы. Небольшая группа авантюристов в поисках новых ощущений отправилась в Антарктику, чтобы покататься на лыжах и полазать по скалам рядом с пингвинами посреди бесконечной белой пустыни. Но для начала им предстояло справиться с высокими волнами и качкой в беспокойном проливе Дрейка – пройти обряд посвящения, без которого заснеженный континент не открывает свои двери путешественникам. Плыли из Южной Америки. В команде – опытный гид, который знает все секретные и относительно безопасные места для подъема и спуска. Ради такого ребята взяли месячный отпуск, а впечатлений набрались на всю жизнь.





Александр Бриус