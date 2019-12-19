СПОРТ

Спортдайджест: запрет на петушиные бои и уход Серены Уильямс в бокс

22:07 19/12/2019

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус представляет подборку самых интересных новостей из мира силы и ловкости.

Американские конгрессмены предприняли попытку запретить петушиные бои в Пуэрто-Рико, хотя для местных жителей это многовековая традиция. В пятницу в США вступает в силу закон, согласно которому в каждом штате поединки между пернатыми станут табу. Для 51-го штата Пуэрто-Рико это трагедия, которая может обернуться грандиозным скандалом. 27 тысяч человек оказались под угрозой потерять рабочие места.

Губернатор острова пошла на открытый конфликт с федеральными властями и подписала свой указ о том, что петушиные бои продолжатся, ведь это такая же часть их культуры, как коррида в Испании.

Аргентина славится своими футболистами, но игрокам женских команд там не позавидуешь. Своей историей с репортерами поделилась Майра Куинтили. После тренировок она идет на работу в закусочную. Все из-за бедности. Зарплата у спортсменки крохотная, поэтому она пробивает не только по воротам, но и чеки голодным покупателям. Говорит, что это несправедливо, ведь у мужчин-футболистов такой нагрузки нет, им хватает денег, полученных за игру. Майра мечтает попасть в национальную сборную и стать мировой легендой.

Легенда мирового тенниса Серена Уильямс побила грушу, которую ласково для нее придерживал сам Майкм Тайсон. К чему готовится американская спортсменка, хочет кого-нибудь поколотить или просто поддерживает физическую форму? Ответов на эти вопросы пока нет. Всех тайн бывший боксер не раскрыл, лишь написал, что не хотел бы выйти на ринг против великой соотечественницы. По словам Тайсона, у Серены действительно сильный удар.



