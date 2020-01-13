СПОРТ

Спортдайджест: юная скейтбордистка готова к Олимпиаде и гонки на тележках

21:04 13/01/2020

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус представляет обзор самых интересных события из мира силы и скорости.

Девочка-вундеркинд Скай Браун выступила на Юношеских олимпийских играх в Лозанне в качестве приглашенной звезды. Этой малышке 11 лет! Скай показала зрителям то, что умеет лучше всего – кататься на скейтборде, выполняя сложные трюки. Это шоу стало для нее репетицией перед главным вызовом в жизни. Уже летом девочка планирует выступить на Олимпиаде в Токио и мечтает выиграть золото. Браун – одна из сильнейших в своем деле, на прошлом чемпионате мира она заняла третье место. На грядущих Играх скейтборд дебютирует в официальной программе.

20-летний ковбой Дейлон Сверинген стал одним из самых молодых чемпионов по родео. Парень забрал домой чек без малого на 38 тысяч долларов. В Чикаго в тот день собрались 35 лучших ковбоев со всей страны. Среди них были и титулованные мастера, однако никто из них не смог удержаться дольше в седле, чем этот юнец. Вся его семья занимается родео, так что парень пошел по стопам отца и старшего брата.

В Испании быков частенько выпускают на улицы – погонять местных жителей, а те убегают. На днях там прошло другое не менее безумное действо – гонка на самодельных тележках. По брусчатке старых узеньких переулков мчались храбрецы на всякой всячине. Главное в конструкции – колеса и что-то вроде кабины для пилота. Напарник заменял собой мотор, отталкивал шаткий транспорт, разгонялся и входил в повороты. Длина экстремального заезда – один километр. Максимальный выигрыш – 100 евро за скорость или оригинальный дизайн. Интересно, как ребята решали – кто сидит, а кто толкает?



