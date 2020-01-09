СПОРТ

Спортдайджест: японские инженеры к Олимпиаде сделали картонные кровати

17:01 09/01/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

В Марокко набирает ход ралли-марафон «Африка Эко Рейс». Это многодневное изнуряющее испытание для гонщиков и техники. Общая дистанция – более 6,5 тысяч километров. Маршрут проложен по территории трех стран: Марокко, Мавритании и Сенегалу, вдали от населенных пунктов. Среди участников и четыре российских экипажа. Пилоты, штурманы и механики преодолевают песчаные дюны на иностранных внедорожниках, а также грузовиках ГАЗ, которые вышли с конвейера в Нижнем Новгороде. Позади уже несколько сотен километров, и команды пока все же осваиваются в тяжелых условиях.

Для шотландского экстремала Дэнни Макаскилла всем известные гимнастические снаряды – это отличный повод придумать что-нибудь сумасшедшее. Дэнни специализируется за трюках с велосипедом. На этот раз он пришел с ним в обычную школу, чтобы превратить физкультурный зал в площадку для своего невероятного шоу. Он прыгал по турникам, подтягивался с байком, ездил по бревну, прыгал через козла, в общем, трюков набралось с десяток, а ученики той гимназии наверняка захотят теперь повторить что-нибудь на своих уроках.

Фанаты высоких технологий – японские инженеры – продолжают удивлять. К летней Олимпиаде они подготовили для спортсменов и членов делегаций очередной сюрприз: картонные кровати. Их уже устанавливают в олимпийской деревне. Жилые кварталы для участников Игр достроили в декабре, теперь занимаются их благоустройством. В спальнях появятся 18 тысяч коек. Внешне они самые обыкновенные, однако главное здесь – забота об экологии. К слову, матрасы изготовлены из пластика. Длина кроватей 210 см, однако для высоких атлетов заботливо подготовлены модели до 230-ти. Все они обладают повышенной прочностью. Что уж тут говорить: на Играх в Токио даже медали будут из переплавленных гаджетов.



