СПОРТ

Спортдайджест: вратарь отбил четыре пенальти и стал героем матча

17:07 04/03/2020

<br />

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Полулюбительская команда из 4-го дивизиона Германии навела шороху в кубке страны. Труднопроизносимое название «Саарбрюккен» теперь знает весь футбольный мир. Скромный клуб из региональной лиги в четвертьфинале одолел соперников из элиты – «Фортуну». Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти начались чудеса в исполнении голкипера «Саарбрюккена». Он отразил 4 удара, тем самым помог товарищам сотворить сенсацию. И если они выиграют следующий матч в кубке и финал, то чем черт не шутит, могут выступить даже в Лиге Европы. Вот это уже будет сценарий для кино.

МОК официально подтвердил: соревнования по серфингу на летней Олимпиаде в Париже пройдут в 15 тысячах километров от Франции – на ее заморской территории Таити. От Парижа лететь сутки с пересадками 16 тысяч километров. Однако организаторы Игр заявили, что спортсменам там будет лучше, ведь шансов поймать высокую волну в Полинезии в 5 раз больше, чем на берегах Бретани. К тому же большинство из 48-ми серферов проживают в Новой Зеландии и Австралии, им гораздо ближе добираться именно до Таити. А вот зрителей ожидается в разы меньше – около полутора тысяч.

7 из 10 команд «Формулы-1» грозят бойкотом. Требования логичны и просты: раскрыть детали расследования по делу «Феррари». Весь прошлый сезон они выступали с нарушениями конструкции двигателя. После детального разбора полетов международная федерация заключила с итальянцами договор о неразглашении. Это возмутило конкурентов. Они хотят знать правду. Ко всем командам должно быть одинаковое отношение, без привилегий. Открытое письмо подписали «Макларен», «Мерседес», «Рэйсинг Пойнт», «Ред Булл», «Рено», «Альфа Таури» и «Уильямс».



