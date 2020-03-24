СПОРТ

Спортдайджест: виртуальные гонки и олимпийский самоотвод

21:01 23/03/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Гран-при Азербайджана, который должен был стать первым этапом «Формулы-1» после пандемии коронавируса, отменили, передает телеканал «МИР 24». Старт был запланирован на 5 июня, по бакинским улицам мощные болиды под управлением лучших пилотов могли промчаться этим летом уже в пятый раз. Но пока перенос. Сообщается, что купленные билеты останутся в силе.

Ранее был отменен Гран-при Монако, а также этапы «Формулы-1» еще в шести странах. Сейчас первым в календаре числится Гран-при Канады, запланированный на 12-14 июня. Ну а пока мировой спорт находится на карантине, «Формула-1» организовала виртуальные гонки с настоящими пилотами. Официальный онлайн-чемпионат – отличный способ развлечься, не выходя из дома. Трассы, команды, участники – в компьютерном симуляторе все, как наяву. Только тут сразиться на равных с профессионалами могут диванные чемпионы. Первый старт уже состоялся – Гран-при Бахрейна. Пилоты проехали 28 кругов – половину реальной дистанции. Все это преподносилось, как грозная битва, в прямом эфире и с комментариями. Киберспортивные заезды продолжатся, пока не начнутся настоящие.

Звезда японского футбола, чемпионка мира Нахоми Кавасуми отказалась нести олимпийский огонь у себя на родине. Негигиенично. Девушка опасается коронавируса. Мол, заразные бактерии могут передаваться через факел, что, в принципе, факт. К тому же она не хотела бы оказаться посреди толпы, пока заболевание не будет повержено. Кавасуми сейчас находится в изоляции в США и возвращаться на родину пока не планирует.



