СПОРТ

Спортдайджест: трюки испанского райдера стали интернет-хитом

17:22 19/02/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

В Грузии на горнолыжном курорте Бакуриани – рядом с источником Боржоми – любители зимних покатушек устроили веселый массовый спуск со склона. Это абсолютно открытые вечеринки, попасть на них может и любитель, и профессионал. Главное – быть старше 16 лет. Перед стартом все участники пробегают 50 метров, лишь затем прикрепляют к ногам лыжи или доски и скатываются вниз на всех порах. Призовые – чисто символические. Но не за тем сюда едут люди, а ради удовольствия и красных от мороза щек.

На чайных гонках установлен рекорд. Макситримаран IDEC Sport прошел исторический маршрут за 31 день, 23 часа, 36 минут и 46 секунд. IDEC SPORT – одно из самых быстрых парусных судов в мире, обладатель трофея Жюля Верна за кругосветное плавание. Его разработали специально для установки рекордов скорости в океане. Чайная гонка регулярно проводится с 1859 года. В те времена Китай был главным поставщиков чая в Великобританию. Вот и соревновались клипперы по торговому пути из Гонконга в Лондон. Прежний рекорд побит более чем на 4 дня.

Новый супергерой на велосипеде стал популярен по всему миру. Ролики испанского трюкача Серхи Лонгуэраса набирают сотни тысяч просмотров. Этот парень, видимо, думает, что пол – это лава, как в детской игре. Поэтому его видео связаны с прыжками с места на какие-то невероятные дистанции. Он давно облюбовал барселонские фонтаны и набережные. А еще Серхи на своем велосипеде дважды становился чемпионом мира по велотриалу.



