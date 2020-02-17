СПОРТ

Спортдайджест: священники устроили соревнования в слаломе

17:16 17/02/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

В Мурманске устроили зимнее побоище «Арктический кубок». Международная битва в снежки по правилам японской игры юкигассен с успехом отгремела в 14-й раз. Это нечто большее, чем дворовая войнушка. Здесь и тактические схемы, и распределение ролей. А главная задача – захватить флаг соперника. Выстроен полевой городок, в котором проходит битва. Все участники были в шлемах. Снаряды готовили заранее так называемым снежколепом – их было определенное количество на один раунд и все они получались одинаковыми, чтобы спортсмены находились в равных условиях. А победители веселой игры отправятся на турнир в Норвегию.

Баскетбол на лошадях. В Кыргызстане состоялся международный турнир по хорсболу. Среди местных заокеанская забава очень популярна, ведь она похожа на национальную игру кок-бору. Профессионалы хорсбола из Франции и Канады помогают команде из Кыргызстана подготовиться к чемпионату мира, который пройдет летом в городке Сен-Ло. Эта игра – симбиоз конного поло, регби и баскетбола. В 1970 году два регбиста из Бордо придумали правила игры, и она стала очень популярной среди любителей конного спорта. В 2007-м французские хорсболисты приехали в Кыргызстан, и познакомили местных всадников с новой для них дисциплиной. С тех пор товарищеские матчи между кыргызскими и зарубежными командами стали доброй традицией.

В Польше – свои традиции. У них священники каждую зиму массово катаются на лыжах, так сказать очищают душу и тело. Спортсменов в рясах вдохновил пример ныне покойного папы Римского – Иоанна Павла II. Он ведь был поляком и заядлым лыжником. Еще при жизни любил соревноваться с друзьями. Теперь его дело на родине продолжают десятки служителей церкви. Сначала молятся, а затем с божьей помощью летят по склону. Священники делятся на четыре возрастные группы и проходят дистанцию 800 метров в слаломе. Победители каждой категории получают кубок Иоанна Павла II в качестве приза.



