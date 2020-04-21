СПОРТ

Спортдайджест: спортсмен-одиночка пробежал Бостонский марафон

21:24 21/04/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта. Британские бегуны грустят. Главное событие каждой весны для них – Бостонский марафон – перенесли в последний момент. Впервые за 124 года. От стартовой линии в Хопкинтоне до финиша на Бойлстон-стрит пусто. Обычно в эти дни улицы ярко украшены и гудят по всему маршруту. Первоначально марафон был запланирован на понедельник, но организаторы и власти отложили гонку аж до 14 сентября из-за пандемии коронавируса. Но этот человек так и не смирился с тем, что гонки не будет. Патрик Макади пробежал дистанцию в одиночестве, хотя бы вне зачета. Ведь это была его мечта. Тренер сборной Испании по пляжному футболу Кристиан Мендес помогает полицейским патрулировать улицы в своем родном городе Мурсия. Он объясняет людям, как важно соблюдать карантин. По утрам начальник местной полиции дает указания, какие улицы нужно будет обойти. В этот день его смена длится два часа – с 17:30 до половины восьмого. Людей больше, чем обычно: они возвращаются с работы. Главное, на что смотрит Кристиан – чтобы не было праздно гуляющих компаний. Черная пантера дает мастер-класс по жонглированию футбольным мячом. Легендарный нападающий Патрик Клюйверт показал свои навыки во время самоизоляции. Бывшему форварду «Барселоны» 43 года, и он находится в отличной физической форме. Вот он, образцовый директор клубной академии, кумир молодых талантов. Он спокойно чеканил мяч в ограниченном пространстве и даже пяткой.



