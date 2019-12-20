СПОРТ

Спортдайджест: снежное регби без снега и долгожданная победа Шараповой

21:43 20/12/2019

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус представляет подборку самых интересных новостей из мира силы и скорости.

В Москве на выходных пройдет первый в истории чемпионат Европы по регби на снегу. Все бы замечательно, вот только снега в российской столице нет и в помине. Спасение нашли в Красногорске. Оттуда, из огромной морозильной камеры на стадион завезли тонны искусственного снега. Рабочие рыхлили его с помощью мотоблока, долбили застывшую массу лопатами. Делали все, чтобы не ударить в грязь лицом.

За международный трофей поборются 8 мужских и 8 женских сборных, приедут участники из Молдовы и Беларуси. В снежное регби играют в формате 5 на 5. Каждый матч длится два тайма по пять минут. Мария Шарапова одержала победу в своем первом матче за четыре месяца. Она сыграла на выставочном турнире в Абу-Даби. Экс-первая ракетка мира обыграла австралийку Айлу Томлянович со счетом 6:4, 7:5. Шараповой, которая сейчас находится на 131-й позиции в рейтинге WTA, нужно как можно скорее набирать форму. Через месяц стартует мейджор в Австралии.

Падел официально признали видом спорта в России. Это смесь большого тенниса и сквоша. Ракетка больше похожа на увеличенную для настольного тенниса. Ручка короткая, и на ней обязательно есть петля, которую накидывают на кисть, чтобы ракетка не выскользнула. Играют на газоне, пара на пару. Площадка 20 на 10 метров обычно окружена прочным стеклом. Сетка висит низко, и при ударе мяч может отскакивать от земли.

Это занятие очень популярно в Латинской Америке и в Испании. Увлекаются им бизнесмены, аристократы и атлеты из других видов спорта. Например, тренеры футбольного ЦСКА на сборах с удовольствием играют в падел. Падел придумали мексиканцы в 1962 году. Сейчас в международную федерацию падела входят 44 национальные федерации.



