СПОРТ

Спортдайджест: шахматист Карлсен выиграл 111 партий подряд

18:20 15/01/2020

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус представляет обзор самых интересных новостей из мира силы и скорости.

Отважная четверка. Британские друзья отправились в опасное путешествие через океан на безмоторной лодке. Они боролись с 12-метровыми волнами, преодолели почти 5 тысяч километров и установили рекорд ежегодных соревнований. Хью Гиллум, Макс Брит, Олли Палмер и Том Фоли стали первой командой, которая добралась с Канарских островов около Португалии до острова Антигуа в Карибском море за 32 дня. Парни переплыли Атлантику на одних лишь веслах, даже без паруса. Последние участники этой гонки прибудут на финиш только через два месяца.

Одна стихия сменилась другой. После сильнейшего смога из-за массовых пожаров на континенте в Мельбурн пришли проливные дожди. В итоге большинство матчей квалификации Australian Open перенесли на четверг. Теперь график придется переверстать, а теннисисты будут меньше отдыхать. В среду на Открытом чемпионате были запланированы отборочные соревнования. Однако спортсмены на утренней сессии успели провести всего несколько матчей. Была прервана встреча россиянки Варвары Грачевой против француженки Хлои Паке. На корте стало слишком скользко. Но все довольны, ведь дождь должен потушить пожары в регионе.

Норвежский шахматист Магнус Карлсен установил уникальный мировой рекорд. Он не проигрывает уже 111 партий с классическим контролем времени. Действующий чемпион мира сыграл вничью с представителем Нидерландов Йорденом ван Форестом и побил достижение российско-голландского гроссмейстера Сергея Тивякова. Тот рекорд зафиксирован в 2005-м, но официально не был оформлен. Последнее поражение Карлсен потерпел летом 2018 года. Норвежец удерживает звание чемпиона мира по шахматам с 2013-го.



