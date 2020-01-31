СПОРТ

Спортдайджест: счастливая ракетка Доминика Тима и проводы Каролин Возняцки

20:53 31/01/2020

Самые интересные спортивные события – в дайджесте обозревателя телеканала «МИР 24» Дмитрия Калугина.

Доминик Тим стал вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису. За свой первый титул победителя турнира Большого шлема австриец в воскресенье сразится с Новаком Джоковичем. Отметим, что в случае победы серб возглавит рейтинг АТР.

Результат Тима в Мельбурне – главный прорыв мужского турнира. Доминик прежде уже играл в финалах Grand Slam, но на грунте – дважды он добирался до решающей стадии «Ролан Гаррос» и дважды проигрывал там Рафаэлю Надалю. Но на сей раз Тим одолел испанца на быстром харде в четвертьфинале, а в полуфинале в четырех сетах сумел сломить сопротивление Александра Зверева.

Наша Маша Карьера великой Шараповой (ФОТО)

Тем временем на Открытом чемпионате Австралии хватает не только красивых теннисных баталий. Трогательная церемония, главной героиней которой оказалась Каролин Возняцки, стала одним из украшений турнира.

Возняцки проиграла в Мельбурне в третьем круге, а после подтвердила то, что анонсировала ранее – этот турнир стал последним в ее шикарной карьере. Организаторы назвали Каролин лучшим вдохновляющим примером для молодых теннисистов и вручили ей специальный приз. Датчанка призналась зрителям, что никогда не забудет этот день.

Сага о потенциальном уходе полузащитника Гарета Бэйла из мадридского «Реала» – одна из самых запутанных в мире спорта. Неоднократно будучи в добром здравии, Бэйл не попадал в заявку на матчи «Реала», и СМИ были уверены: близок час ухода валлийца из королевского клуба. А этой зимой ситуация стала, казалось бы, совершенно однозначной. Бывший клуб футболиста «Тоттенхем» захотел вернуть своего героя, и якобы достиг договоренности о переходе уже в это трансферное окно. Но главный тренер «Реала» Зинедин Зидан был однозначен: Гарет с нами, и я рассчитываю на него.

Таким образом, у Бэйла вновь появляется шанс, возможно последний, показать, почему еще несколько лет назад его воспринимали как одного из лучших футболистов мира.





Дмитрий Калугин