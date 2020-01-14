СПОРТ

Спортдайджест: российский экипаж вышел на второе место в ралли-марафоне «Эко Рейс»

23:10 14/01/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта. Ралли-марафон «Эко Рейс» перевалил за экватор. Участники прошли шестой этап гонки, а значит, покинули Марокко и сейчас находятся в Мавритании. Российские экипажи, наконец, привыкли к тяжелым условиям песчаных дюн и уже вовсю борются за лидерство. В автомобильном зачете Алексей Титов и Дмитрий Павлов вырвались на вторую позицию, преодолев почти 600 километров без единой ошибки. Мавритания встретила спортсменов гораздо более зыбким грунтом: стало больше песка и меньше камней, ям и дорожных неровностей. Грузовики ГАЗ пока не смогли подняться выше 11 места. Бывший помощник Николая Писарева в сборной России по пляжному футболу теперь тренирует Месси и компанию. Испанский специалист Кике Сетьен – новый главный тренер «Барселоны». С 2005 по 2006 год Кике еще не был известен и набирался опыта в должности технического директора в штабе национальной команды России. Теперь он – один из самых талантливых наставников в большом футболе. Его последним клубом был «Бетис», с которым Сетьен обыгрывал и «Барселону» и «Реал», хотя ни одного трофея в коллекции тренера пока нет. Зато он фанат короткого паса, а его игроки отлично владеют мячом – то, что и нужно сине-гранатовым. Австралийские пожары добрались и до спортсменов. Словенская теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть матч из-за приступа кашля, который был спровоцирован дымом, и в итоге снялась с Australian Open. В ночь перед игрой смог от лесных пожаров накрыл Мельбурн, где проходит турнир. Местные власти рекомендовали жителям оставаться дома. А вот на соревнованиях просто отменили утренние тренировки, сами матчи перенесли на час. И все вроде было нормально, пока в первом круге квалификации сильнейший приступ кашля буквально не сбил Якупович с ног. Раньше с девушкой ничего подобного не происходило. Тот матч она вполне могла выиграть. По той же причине не смогла доиграть свой выставочный матч и Мария Шарапова.



