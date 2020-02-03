СПОРТ

Спортдайджест: российские гонщики заняли весь пьедестал ЧМ по спидвею на «Медеу»

17:39 03/02/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Ледовые гладиаторы из России заняли весь пьедестал по итогам двух дней финала Кубка мира по зимнему спидвею. Мотоциклисты закладывали опасные виражи на высокогорном катке «Медеу» около Алматы. Фавориты этих гонок – россияне Иванов, Хомицевич и Колтаков – доминировали в каждом заезде. Они выжимали максимум из своих байков и на скорости свыше 100 км/ч неслись по скользкому овальному треку на шипованной резине и, конечно, в защитной экипировке. Один заезд – это четыре круга. А личный чемпионат мира по ледовому спидвею пройдет в четырех странах. После старта в Казахстане участники переместятся в Тольятти, где 8 и 9 февраля продолжат экстремальную битву.

А в северной Индии прошел первый фестиваль ледолазания. В нем приняли участие и местные, и туристы. Они на скорость взбирались вверх по отвесным скалам. Всем желающим выдали cнаряжение: ледорубы, веревки, шлемы и кошки – металлические приспособления с зубьями, которые крепятся на обувь. Свои силы испытали десятки любителей, а опытные инструкторы объясняли им, как правильно двигаться, чтобы не сорваться. Но, конечно, все спортсмены покоряли горы со страховкой.

Сотни автолюбителей отправились в 17-дневный пробег из Будапешта в африканскую страну Сьерра-Леоне. В том числе на проверенной временем советской «копейке». Любительский заезд напоминает облегченную версию ралли «Дакар». Около 700 водителей из 80 государств проедут по заснеженным трассам Европы, а затем пересекут Гибралтарский пролив, чтобы испытать свои машины знойной пустыней. Всего в марафоне участвуют 250 автомобилей разных классов – от легковушек до джипов. Но все они по сути уже рухлядь, это одно из главных правил. Время в пути и маршрут меняется на ходу, никаких строгих рамок в этом ралли нет.



