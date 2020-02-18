СПОРТ

Спортдайджест: реактивный ранец позволяет подняться уже на 1800 метров

16:53 18/02/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Первый человек в мире, который смог взлететь с реактивным ранцем на высоту более километра – французский пилот Винс Реффет. Местные прозвали его железным человеком. Этот маневр действительно напоминает полет знаменитого супергероя из американских комиксов. Удивительно то, что сами по себе ранцы уже давно рассчитаны на подъем еще выше – более 4 километров, однако лишь теперь экстремалы начали тестировать столь опасные запуски. Француз взлетел на 1800 метров, разогнался до 240 км/ч и пронесся прямо над небоскребами Дубая.

А вот попытка побить мировой рекорд в скорости на льду оказалась неудачной. Американец 5 лет провел в гараже, конструировал свой суперболид, но во время заезда потерял управление и едва не разбился.

Целеустремленности хоть отбавляй и у здоровяка по прозвищу «Железный Биби». Он мечтает стать самым сильным человеком мира. В день съедает по 8 цыплят. Руки 27-летнего парня по имени Шейх Сану заметно толще, чем ноги обычного человека. Он уже покорил Африку, не найдя себе достойного конкурента, и теперь усердно тренируется к соревнованиям планетарного масштаба. Его личный рекорд – 250 кг в жиме лежа, это всего на 8 килограммов меньше мирового. «Железный Биби» уже попал в книгу рекордов Гиннеса. За минуту он поднял человека весом 60 килограммов 82 раза.



