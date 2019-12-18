СПОРТ

Спортдайджест: поцелуй футболистов и отказ Альвареса от чемпионского пояса

21:26 18/12/2019

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус представляет подборку самых интересных новостей из мира силы и ловкости.

В Беларуси распустили молодежную сборную по хоккею. Ребята неудачно выступили на последнем чемпионате мира, не смогли пробиться в элиту, за что получили жесткую критику на родине. Но это еще цветочки. Тренеры были уволены. В федерации решили, что наставники плохо подготовили команду, хотя у них были все условия: насыщенные сборы, хорошие площадки, техника. Теперь хоккеистов сняли с чемпионата страны, в котором они выступали в базовом для сборной клубе. Впрочем, на минувшем первенстве мира и положительного было много: белорусы обыграли нынешних чемпионов. Что будет дальше с молодежной сборной, исполком решит после новогодних каникул.

Страсти кипят в мире футбола. Еще до начала «Эль класико» «Барселона» против «Реала» на каталонской улице появился весьма провокативный рисунок. На одном из главных проспектов Барселоны Пасео-де-Грасия появилось граффити с поцелуем Жерара Пике и Серхио Рамоса. Это легендарные игроки враждующих команд. Изображение называется «Испания, целуй и говори» и призывает власти к диалогу между собственно Испанией и Каталонией, жители которой требуют полной автономии.

Признанный боксером года Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира, который он отобрал у россиянина Сергей Ковалёва. Не то, чтобы ему оказался не нужен этот пояс, все дело в правилах. Один спортсмен не может быть чемпионом в разных весовых категориях по версиям сразу двух организаций: WBO и WBA. Скорее всего, Канело об этом знал, но отказываться от сумасшедшего гонорара за тот бой было бы странно. Даже в случае поражения он получил бы 35 миллионов долларов. Сейчас у Альвареса остался только один пояс: чемпиона WBA в среднем весе.



