СПОРТ

Спортдайджест: огонь Олимпийских игр отдадут на хранение

20:30 24/03/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Во время глобальной пандемии коронавируса в Японии сотни людей пытаются успеть полюбоваться олимпийским факелом, пока его не убрали на хранение. Игры-то перенесли на целый год. Огонь зажгли, как полагается, на родине Игр – в греческой Олимпии, а что делать с ним дальше, сейчас решают. Неужели тушить? Такого опыта у организаторов Олимпиады пока еще не было. Ясно, что эстафету остановят. С ней получился фальстарт. Возникает вопрос: как быть с билетами? Фанаты Олимпийских игр закупились на 800 миллионов долларов. Болельщики в панике. Западные СМИ сообщают, что билеты были невозвратными даже в случае ЧП. Вообще у МОК все Игры застрахованы на миллиард долларов, как раз для таких непредвиденных ситуаций. Вероятно, из этой суммы и будут погашать какие-то издержки организаторам.

Один из лучших футбольных тренеров мира Жозе Моуринью поддержал пожилых людей, больных коронавирусом. Он провел день, доставляя им товары первой необходимости. В сети появилось видео, на котором наставник лондонского «Тоттенхэма» в перчатках и защитной маске складывает продукты в пакет. Что было дальше, осталось за кадром. Не для показухи, а во имя благого дела.

Моуриньо развозил пакеты помощи домой жителям района, в котором находится тренировочная база «Тоттенхэма». Британские пенсионеры ушли на карантин минимум на 12 недель.



