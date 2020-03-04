СПОРТ

Спортдайджест: не исключено, что Олимпиаду в Токио перенесут на конец года

17:02 03/03/2020

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Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Японцы, которые заплатили за Олимпиаду в Токио 25 миллиардов долларов, кажется, нашли запасной выход, чтобы не отменять долгожданные Игры. Разговоры об отмене или переносе Олимпиады пошли из-за эпидемии коронавируса. Болезнь разлетается по миру, и в Стране восходящего солнца счет заболевших уже сейчас идет на сотни. Во многих государствах спортивные мероприятия проходят при пустых трибунах или вовсе не проходят. Так в крайнем случае может быть и с Олимпиадой. Но в правилах есть лазейка: там написано, что Игры должны состояться до конца года. По сути это разрешение на отсрочку. Олимпиада в Токио по плану должна пройти с 24 июля по 9 августа.

В Англии пока не поддаются панике, и болельщики спокойно ходят на самые разные спортивные зрелища. Так, например, тысячи любопытных глаз наблюдали за тем, как мотоциклисты улетают с трамплинов в грязь. Это – популярная гонка, гран-при Великобритании, первый этап чемпионата мира по мотокроссу. Кстати, в ней после долгого перерыва принял участие россиянин Евгений Бобрышев. За подиум пока не борется, набирает форму, но его возвращение уже хорошая новость.

Швейцарские умы предложили спортсменам пересесть на драгоценный велосипед стоимостью 10 тысяч долларов. Грязь месить на таком как-то не комильфо. 24-каратное золотое колесо блестит и переливается, когда отполировано и стоит в теплом салоне. Впрочем, это лишь напыление. Внутри – легкое, но прочное углеродное волокно. Эту модель представили на берлинской ярмарке велосипедов. Говорят, если деньги есть, то, пожалуйста, забирайте и катайтесь в свое удовольствие.



