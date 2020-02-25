СПОРТ

Спортдайджест: моржи закрыли сезон

20:02 25/02/2020

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус представляет подборку самых интересных новостей из мира силы и выносливости.

Ледяной ветер, замерзшие пальцы, температура воды плюс три градуса. В Калининграде моржи закрывали зимний сезон эстафетами и одиночными заплывами. Около ста экстремалов из России, Беларуси, Узбекистана, Польши, Прибалтики и Ирландии собрались на озере Шенфлиз. Самому младшему участнику – 15, старшему – 80. Соревновались на дистанциях от 25 до 450 метров вольным стилем, брассом и баттерфляем. После, чтобы согреться, устроили зажигательные танцы.

Ученые обнаружили, что у 99% игроков в американский футбол наблюдается одна и та же травма мозга. Это скопление ТАУ-белка, которое приводит к необратимым последствиям. Головная боль – самое меньшее, чем страдают спортсмены. Многие совершают неадекватные поступки, в том числе внезапно решаются на самоубийство. Каждый год занятий американским футболом увеличивает риск травмы на 30%. Сейчас медики изучают проблему и пытаются найти ее решение.

В женском футболе тоже бывают жесткие травмы. Капитан шотландского клуба «Сент-Миррен» Джейн О’ Тул неудачно упала и выбила коленную чашечку. Эпизод матча попал на видео. После столкновения с соперницей Джейн вылетела за пределы поля и подвернула ногу. Девушка не стушевалась и стала бить кулаком по колену, чтобы вернуть его на место. После этого она мужественно доиграла 40 минут той встречи, чем вызвала восторг у болельщиков в соцсетях. Однако ее команда проиграла со счетом 7:0.



