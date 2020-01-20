СПОРТ

Спортдайджест: молодежка Узбекистана вышла в полуфинал чемпионата Азии по футболу

18:08 20/01/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Узбекистан рвется ко второму подряд титулу чемпионов Азии по футболу среди молодежных команд. В этом году победители получат путевку на Олимпийские игры в Токио. В своей последней игре подопечные Любинко Друловича разгромили сверстников из Объединенных Арабских Эмиратов 5:1. Голы залетали на любой вкус. Для сборной Узбекистана это крупнейшая победа на турнире, и она выводит ребят в полуфинал. Там их ждет Саудовская Аравия.

Легенда российского тенниса Марат Сафин исполнил важную миссию. Ему выпала честь перерезать ленточку на открытии первого турнира серии «Большого шлема» Australian Open. Сотни фанатов посетили торжественное мероприятие в первый день соревнований и собрались на стадионе, чтобы увидеть своих кумиров. На турнир приехали Рафа Надаль, Ник Кирьос, Эшли Барти, Мария Шарапова и многие другие. Сафин вместе с Линдси Дэвенпорт представил публике кубки, за которые поборются лучшие теннисисты и теннисистки. А призовой фонд Australian Open в этом году превысит 49 миллионов долларов.

Действующий пилот «Формулы-1» Валттери Боттас не исключает, что однажды перейдет в ралли. И он уже показывает свое мастерство на деле. Во время зимних каникул финский автогонщик приехал к себе на родину, но отдых выбрал экстремальный: он рассекал по заснеженным лесным дорогам в Лапландии. И, кстати, показывал неплохие секунды, пока не встретил неожиданное для себя препятствие – то, что в королевских гонках исключено – на его пути выросло дерево. Удар, занос, сугроб. По итогам двух дней Валттери занял девятое место.



