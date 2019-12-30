СПОРТ

Спортдайджест: матч добра и экстремальные гонки на коньках

21:13 30/12/2019

<br />

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус представляет подборку самых интересных новостей из мира силы и скорости.

Дождь из плюшевых игрушек. Благотворительный матч добра в канун Нового года прошел в Ростове-на-Дону. На лед вышли горожане, хоккеисты-любители, чтобы собрать подарки для детей и пенсионеров. Малышам отдали все игрушки, которые принесли с собой ростовские болельщики, а средства с продажи билетов пошли на вещи и продукты для старшего поколения. Это более 200 одиноких дедушек и бабушек. За один день неравнодушные дончане пожертвовали для них 300 тысяч рублей.

Чемпион мира, бывший профессиональный хоккеист Марко Даллаго уже несколько лет занимается экстремальным спуском на коньках и делает большие успехи. Новый сезон он также начал с победы. На стартовом этапе уверенно обогнал своих главных конкурентов: младшего брата Луку, чеха Михаэля Урбана и россиянина Германа Титова, который стал четвертым. В этом виде спорта экстремалы разгоняются до 80 км/ч. Следующий этап пройдет уже после праздников, 11 января, а финал состоится в марте в Москве.

Токио в канун Нового года поджидал неприятный сюрприз. На олимпийском объекте обнаружили канцерогенный асбест. Этот материал использовали строители для противопожарных целей, пока ученые не заявили, что он опасен для организма. Тогда асбест оказался под запретом. Его нашли под крышей плавательного центра в Токио. Японские власти обещали принять чрезвычайные контрмеры, несмотря на то, что асбест находится высоко и его контакт со спортсменами практически исключен.

Трудностей с Олимпиадой у японцев уже было много. Ранее рядом с другим стадионом обнаруживали радиоактивные отходы, в океане был повышенный уровень бактерий, а прогноз погоды на лето изменил расписание: из-за жары марафон перенесли в другой город.





Александр Бриус