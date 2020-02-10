СПОРТ

Спортдайджест: лыжная гонка под луной и спуск на креативных санях

21:56 10/02/2020

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус представляет обзор самых интересных новостей из мира силы и скорости.

Российские мотогонщики продолжают доминировать на чемпионате мира по зимнему спидвею. Второй этап прошел в Тольятти, по его итогам в первой пятерке произошли изменения. Победную серию действующего чемпиона Даниила Иванова прервал уфимец Динар Валеев. На непростой и рыхлой трассе в один из дней он оказался быстрее всех и теперь вполне может претендовать на подиум всего чемпионата. В Тольятти многие лидеры падали на скользкой дорожке. Самые опытные гонщики завершали дистанцию практически пешком. Следующая остановка мировой серии в городе Шадринск.

Самый романтичный лыжный старт состоялся в доломитовых Альпах. Под полной луной, при свете факелов и миниатюрных фонариков участники пробежали 30 километров. Сотни лыжников стартовали одновременно на высоте в 1843 метра в волшебной атмосфере ночного предгорья. Многие – любители и катание для них – это зимнее хобби. Впрочем, этот маршрут в Италии мало того, что длинный, так еще и с большим количеством подъемов. За несколько дней до гонки всех новичков консультирует местный инструктор. В прошлом году победителем ночной лыжной гонки стал олимпийский чемпион Турина, россиянин Евгений Дементьев.

Избушка с дымящей печкой с горы скатилась в Мамадыше. В Татарстане прошел ежегодный фестиваль креативных санок. Чего только ни напридумывали местные инженеры-самоучки. Соревнования заключались не только в дальности скольжения, но и в красоте аппарата. Были и корабли, и самолеты. Одна участница соорудила грузовик команды «КАМАЗ-мастер» – многократных чемпионов «Дакара» – и таким образом поздравила компанию с 50-летием. Некоторые изделия весят больше 200 килограммов.





Александр Бриус