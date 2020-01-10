СПОРТ

Спортдайджест: легенды бразильского и итальянского футбола переиграли финал ЧМ-1994

17:34 10/01/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Российские гонщики продолжают доминировать на «Дакаре». В категории грузовиков после 6-го этапа первое место в общем зачете занимает экипаж под управлением Андрея Каргинова. Марафон впервые проходит в Саудовской Аравии. Каргинов преодолел 477 км между городами Хаиль и Эр-Рияд за 4 часа 56 минут и 18 секунд. На этот раз обошлось без серьезных проблем. Напомним, пятый спецучасток выдался очень тяжелым, Андрей добрался до финиша с проколотым колесом и непослушными тормозами. А экипаж действующего чемпиона Дакара Эдуарда Николаева и вовсе остался ночевать в пустыне со сломанным двигателем. В общем зачете Каргинов оторвался от другого своего соотечественника Антона Шибанова, который идет на втором месте, почти на 20 минут. Третий пока белорус Сергей Вязович.

Теннисистка Екатерина Александрова уже в понедельник официально станет первой ракеткой России. Это стало известно заранее благодаря ее выходу в финал турнира в Китае. В 1/2 спортсменка обыграла испанку Гарбинье Мугурусу. Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. В субботнем финале она сыграет с сильнейшей теннисисткой Казахстана – 20-летней Еленой Рыбакиной. Призовой фонд турнира в Шэньчжене составляет 775 тысяч долларов.

Звезды бразильского и итальянского футбола 90-х провернули невероятное: они встретились вместе спустя четверть века и в тех же составах переиграли финал чемпионата мира 1994 года. Несмотря на возраст, играли они на большом поле и что впечатляет – при полных трибунах. Тысячи ностальгирующих фанатов собрались, чтобы вновь увидеть легенд в деле. Франко Барези, Роберто Баджо, Кафу, Дунга… Стелились в подкатах, наносили удары и отдавали мастерские передачи. И даже тренеры сейчас были те же, что и тогда – Карлос Паррейра и Арриго Сакки. В 1994-м году матч закончился вничью, бразильцы выиграли по пенальти. Теперь спустя много лет состоялся реванш – 0:1 в пользу Италии.



